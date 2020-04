Tchad : une très faible progression en matière d'énergies renouvelables

Les avancées en matière d'énergie renouvelable sont très faibles au Tchad, selon le dernier rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), parvenu lundi à Alwihda Info.Malgré son énorme potentiel dû à sa position géographique, le Tchad n'a pas su en tirer profit jusqu'à présent, à en croire les statistiques de capacité renouvelable 2020 de l'IRENA.Sur une production mondiale globale de 2,536,853 Gigawatts à la fin de l'année 2019, le Tchad cumule moins d'un Gigawatts de capacité installée du secteur des énergies renouvelables. En comparaison, le Cameroun compte environ 746 Gigawatts, tandis que le Soudan compte 2146 Gigawatts.Depuis janvier 2020, le gouvernement tchadien a pris une décision "inédite" en décidant d'exonérer de droits de douanes "tout ce qui est énergies renouvelables, équipements solaires, éoliens".La nouvelle fiscalité doit non seulement bénéficier aux personnes physiques qui souhaitent s'équiper à moindre frais, mais peut aussi permettre de lancer de grands projets d'énergies solaires et éoliens au Tchad.En 2019, l'expansion de la capacité non renouvelable a globalement suivi la tendance à long terme, avec une nette croissance en Afrique (+4,3% avec 48 Gw), au Moyen-Orient et en Afrique, et un net démantèlement en Europe et en Amérique du Nord.« L'énergie renouvelable est une source rentable de nouvelle énergie qui protège les marchés de l'électricité et les consommateurs de la volatilité, renforce la stabilité économique et stimule la croissance durable », souligne Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA.« Les énergies renouvelables fournissent la plupart des ajouts de capacité l'année dernière, et de nombreux pays et régions reconnaissent clairement à quel point la transition énergétique peut apporter des résultats positifs », précise-t-il.En 2019, dans le monde, la capacité installée du secteur des énergies renouvelables est en hausse de 176 gigawatts (GW), soit légèrement moins que les 179 GW (corrigés) correspondant à 2018. Néanmoins, si l'on en croit les récentes données fournies par l'IRENA, l'année dernière, les nouvelles énergies renouvelables représentaient 72 % des ajouts de capacité totaux.Le rapport annuel Statistiques de capacité renouvelable 2020 de l'IRENA montre que les énergies renouvelables ont progressé de 7,6 % l'année dernière, et que cette croissance était dominée par l'Asie, qui a réalisé 54 % du total des nouvelles installations. Même si l'expansion des énergies renouvelables a été plus lente l'année dernière, leur croissance totale dépassait de 2,6 fois celle des combustibles fossiles.La domination des énergies renouvelables dans l'expansion de la capacité se poursuit donc, confirmant une fois de plus la tendance amorcée en 2012. En 2019, les énergies solaire et éolienne contribuaient à hauteur de 90 % à la capacité renouvelable totale.