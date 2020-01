Tchad : une unité de prise en charge de la drépanocytose inaugurée à N'Djamena

Une unité de prise en charge de la drépanocytose a été inaugurée samedi au centre hospitalier universitaire de l'hôpital de la mère et de l'enfant, à l'initiative de la Fondation Grand coeur.



La cérémonie a eu lieu en présence de la Première Dame Hinda Déby.



La drépanocytose est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais qui peut être traité avec une hygiène de vie, et un bon encadrement social, explique le ministère de la Santé publique.



Cette maladie est reconnue comme un problème de santé publique par l'Union Africaine en juillet 2005, puis par l'UNESCO en octobre 2005, et enfin par l'OMS en mai 2006.



Pour répondre aux souffrances des malades en matière de prise en charge et de leur suivi que la Fondation Grand coeur a contribué financièrement et techniquement a la construction de cette unité de prise en charge, première du genre au Tchad.