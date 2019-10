Tchad : une université citoyenne sur la place de la jeunesse dans un Etat démocratique

Dans le cadre du projet de dialogue entre acteurs politiques de la société civile pour la consolidation de la paix, le comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR), organise une université citoyenne sur le thème de « la place de la jeunesse dans un Etat démocratique ».



Pendant trois jours d’échanges entre les jeunes et le formateur au centre Bethel de Bakara, du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019, plus d'une quarantaine de jeunes prennent part à l'atelier.



Selon le coordonnateur national du comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation, Abdramane Ali Gossouman, l’université citoyenne "s’inscrit dans la suite de nombreuses initiatives de notre réseau en faveur des jeunes, notamment le programme de stage et les rencontres d’échanges des jeunes des localités frontalières."



Ces différentes initiative visent à renforcer les capacités des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle moteur dans la consolidation de la paix, de la démocratie et le développement socio-économique au Tchad.