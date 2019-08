Tchad : une valise de faux billets saisie

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a assisté jeudi, en périphérie de la ville d'Abéché, à l'incinération d'une valise remplie de faux billets en différentes devises dont des Francs CFA, ainsi que des substances illicites, a constaté Alwihda Info.



Ces saisies ont été réalisées au cours d'opérations menées par les forces de défense et de sécurité dans la province du Ouaddaï.



Le président du Tribunal de grande instance d'Abéché, Moussa Abdelkerim Saleh a indiqué que "tous ces bandits et narcotrafiquants ont été jugés et condamnés conformément aux lois de la République."



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou, a félicité les forces de défense et de sécurité pour "les efforts fournis jour et nuit afin de traquer ces narcotrafiquants."



Le ministre Djimet arabi s'est réjoui du travail réalisé par la justice d'Abéché, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Il a indiqué que ces produits illicites sont nuisibles à la santé des populations, tels que les drogues, les tramodols et bien d'autres substances.



"Toutes ces sommes ont été récupérées avant qu'elles ne soient mises en circulation", a-t-il précisé.



Les produits ont été incinérés en dehors de la ville d'Abéché, en présence notamment du maire et du nouveau préfet, Abakar Maina Mahamat.