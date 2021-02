Tchad : une vingtaine de partis politiques annoncent un candidat unique

Des partis politiques réunis au sein de la plateforme de l’opposition dénommée “Alternance 21”, ont annoncé mercredi leur intention de présenter un candidat unique par consensus.



23 partis sont réunis dans l’Alternance 21, parmi lesquels l’ACTUS, la CTPD, l’UFDR, l’UDR/PSD, Un Nouveau Jour, PPRDT, URD, PLEPT, PSF, PRAD, PPRD, UR, PLT, PCT, LINGUI, PAP, UNPT DARNA, MANID TCHAD, UNDS, PJD et AS. Ils décident de “regarder dans la même direction”.



Le candidat unique, le projet politique et les modalités de fonctionnement seront prochainement dévoilés.



Détails à suivre.