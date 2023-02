Tchad : uniformes scolaires pour des écoliers de Bébédjia grâce à l'ONG Direct Aïd

Cette dotation en uniforme scolaire fait suite à une enquête sur les besoins sociaux et éducatifs de l'établissement, menée en partenariat avec l'école. Après avoir pris les mesures des élèves par classe, le couturier a transmis les informations à la direction nationale qui a immédiatement procédé à la confection des tenues. Les filles portent désormais un ensemble de couleur rose, tandis que les garçons arborent un pantalon noir et un tee-shirt rose, portant le logo de l'établissement.



Le directeur de l'école Alfourkhane de Bébédjia, Abdel Akim Adam, s'est félicité de ce partenariat réussi avec l'ONG Direct Aïd, sans rencontrer jusque-là aucun obstacle. Le directeur du centre de Mbikou, Nadji Lanaya, a remercié sincèrement le donateur, avant de rappeler aux bénéficiaires l'importance de l'entretien des tenues. Il a également appelé les parents à renforcer leur collaboration avec l'établissement, dans le but d'attirer d'autres projets.



Les parents présents à la cérémonie ont exprimé leur satisfaction et se sont engagés à une franche collaboration avec l'établissement. Les élèves, quant à eux, se sont rapidement changés pour porter leur nouvel uniforme scolaire. Les enseignants ont également reçu des blouses confectionnées à cette occasion.