Tchad : unité et résilience, la riposte face à l’attaque de Boko Haram

Une attaque barbare contre les Forces de Défense et de Sécurité

Dans la nuit du 27 octobre, des membres de la secte Boko Haram ont attaqué les positions des Forces de Défense et de Sécurité à Barkaram, occasionnant de lourdes pertes et frappant le pays en plein cœur. Au cours de son discours, Abderahim Bireme Hamid a honoré les soldats tombés en héros pour la défense de la nation, en invitant l’assemblée à observer une minute de silence.



Lancement de l’Opération Haskanite : une riposte sans équivoque

Suite à l’attaque, le président de la République et chef suprême des Armées, le général Mahamat Idriss Deby Itno, s’est immédiatement rendu sur le terrain pour superviser le lancement de l’Opération Haskanite. Cette mission vise à neutraliser la menace de Boko Haram en ciblant leur capacité à nuire et en sécurisant la population tchadienne, ainsi que la région du Lac Tchad. Abderahim Bireme Hamid a insisté sur la nécessité de cette réponse militaire, décrivant l’attaque de Boko Haram comme une agression inacceptable contre la sécurité collective.



Un impact régional : la solidarité contre le terrorisme

Cette opération militaire va au-delà de la défense du Tchad, car elle contribue à la stabilité de toute la région du Lac Tchad. Les actions de Boko Haram, souligne M. Hamid, ont causé d’innombrables souffrances et déstabilisé des communautés entières. Le ministre a rappelé que cette opération est autant un acte de solidarité envers les victimes qu’une défense de l’humanité collective.



Unité et patriotisme du peuple tchadien

Le ministre a salué le soutien des citoyens tchadiens aux soldats, remerciant la chaîne de solidarité nationale qui témoigne de l’unité du pays, face à cette menace. Cet élan patriotique, selon ses mots, montre la résilience et la détermination du peuple tchadien, plus que jamais attaché à sa patrie et à son indépendance.



Une mission strictement militaire et sécuritaire

L’Opération Haskanite, a-t-il précisé, est exclusivement militaire et ne nécessite aucune intervention civile sur le terrain. Il a encouragé chacun à soutenir les forces de sécurité, en restant sereins et en continuant leur travail pour le développement du pays. En rendant hommage à leur bravoure, M. Hamid a rappelé que les militaires sont les mieux préparés pour mener cette mission avec efficacité et dévouement.



Appel à la vigilance et à l’unité

Pour conclure, Abderahim Bireme Hamid a exhorté les Tchadiens à rester unis, vigilants et patriotes. Ce moment difficile, a-t-il affirmé, est une épreuve que le peuple surmontera en faisant front commun. La véritable force réside dans l’unité nationale, et en restant soudés, les Tchadiens montreront leur capacité à vaincre cette adversité. Il s'agit d'un message de résilience et de solidarité nationale, unis face aux défis sécuritaires.