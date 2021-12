Tchad : "urgence humanitaire" suite aux conflits intercommunautaires au Cameroun et Soudan

"Une urgence humanitaire est provoquée au Tchad par les conflits intercommunautaires qui sévissent au Cameroun et au Soudan. Deux pays voisins immédiats de notre pays", a réagi ce 8 décembre Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT).



Ces récents conflits ont engendré la fuite du Cameroun de plus de trente mille personnes pour chercher refuge au Tchad. A ceux-là, s'ajoute des milliers d'autres personnes forcées à fuir, ces derniers jours, les violences intercommunautaires au Darfour pour trouver un havre de paix à l'Est du Tchad.



Face à cette situation préoccupante, le Gouvernement a été instruit à prendre toutes mesures appropriées.



Mahamat Idriss Deby invite ses compatriotes à faire preuve de solidarité et de hospitalité vis-à-vis de ces personnes forcées à quitter leur pays pour se sauver.



Il appelle la communauté internationale à agir promptement, pour fournir en urgence, l'assistance nécessaire à ces nouveaux réfugiés qui ont fuit le Cameroun et le Soudan pour se réfugier au Tchad.