Tchad : utilisation durable des compensations, un défi pour la population en zone pétrolière à Bébédjia

Cet échange fructueux est une ultime occasion pour les membres des différents groupements venus des cantons Miandoum, Kome, Véro et Miladi de s'approprier les différents aspects du changement climatique pour une bonne production agricole, les techniques de gestion des ouvrages pour la compensations communautaire et individuelle, la gestion financière dans le groupement, la mobilisation des ressources financières et matérielles et le rôle des différents organes dans une association.



Le formateur Moyombaye Urbain a entretenu les participants sur la notion du changement climatique, la gestion d'un groupement et la gestion des compensations ou donations qui sont des opportunités pour un développement local.



Moyombaye Urbain a démontré aux participants le bienfondé d'un groupement, les conséquences de la mauvaise gestion des ouvrages et des produits agricoles mais aussi et surtout l'avantage de la création d'un groupement dans une localité.



Le secrétaire général de l'EPOZOP, Banleyogoto Jérémie, a invité les membres des groupements à une synergie d'action pour relever les défis.