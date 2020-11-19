تستضيف تشاد منتدى السياحة العالمي في مارس 2021

خلال الزيارة الأولي بإفريقيا المركزية التقى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بوفد عالي المستوى من المعهد العالي الدولي السياحي برئاسة رئيس المعهد السيد باكسي بولود بحضور السفير التركي في تشاد، اللقاء تناول مختلف اوجه التعاون المشترك بين البلاد والمعهد الدولي العالي للسياحة، أبرزها الإستثمار والخدمات السياحية، والمشاريع السريعة التي يستفيد منها المواطن التشادي. السيد باكسي بولود ثمن الجهود المبذولة لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو والتي يبذلها في مجال تنمية وتطوير تشاد عبر السياحة، وأثناء اللقاء طرح موضوع تنظيم منتدى عالمي للسياحة بالعاصمة أنجمينا في شهر مارس 2021 المقبل الذي ينظمه المعهد العالي الدولي للسياحة، بهدف تطوير القطاع السياحي عبر الاستثمارات المختلفة بمشاركة المستثمرين التشاديين والدوليين، رئيس المعهد الدولي للسياحة بعد خروجه من اللقاء قال أنهم يعملوا في مجال البحث وتطوير الحلول للعصر الجديد من الإستثمار في السفر والسياحة إلى جانب البحث والدعم في صناعة السياحة ويدعو عدد كبير من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال اللذين يعملون من أجل نجاح قطاع السياحة في تشاد خلال المنتدى العالمي للسياحة الذي تستضيفه العاصمة أنجمينا في مارس 2021 . وأضاف بأن هذا ما يريده مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الذي يهتم دائما بالسياحة والتنمية. علما بأن الملتقى العالمي للسياحة المقبل بتشاد يعد مكسبا كبير للبلاد من حيث الشهرة وسيسمح للحكومة بأن تؤكد دوليا أن جمهورية تشاد تجعل السياحة من أولويات سياستها التنموية.

برئاسة الجمهورية