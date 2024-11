Tchad : vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A

Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a lancé ce jeudi 21 novembre 2024 une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A. La cérémonie s’est tenue au Centre de Santé de Diguel Est, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.



Un appel à l’éradication de la poliomyélite

Dans son allocution, la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Blanche Anya, a souligné que le virus de la poliomyélite continue de circuler au sein de la population. Elle a rappelé que le Plan régional pour l’éradication de la poliomyélite en Afrique (2024-2025), vise à interrompre la circulation des cas de poliovirus variant type 2 dans tous les pays d’ici la fin de 2025.



Dr Anya a insisté sur l’importance de l’implication active des autorités politico-administratives, religieuses, et traditionnelles, ainsi que sur l’adhésion des parents et des organisations communautaires. Elle a également encouragé les prestataires de santé à renforcer leur engagement pour permettre au Tchad d’atteindre cet objectif historique.



« Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, qui débutent ce 22 novembre 2024, se dérouleront jusqu’au 25 novembre sur tout le territoire national », a-t-elle précisé.



Objectifs de la campagne

Cette campagne de riposte vaccinale vise à atteindre toutes les cibles pour stopper la circulation des poliovirus d’ici décembre 2025. Elle appelle les parents d’enfants âgés de 0 à 59 mois à présenter leurs enfants lors du passage des équipes de vaccination.



La vaccination, combinée à l’administration de vitamine A, permettra non seulement de protéger les enfants contre la poliomyélite, mais également de renforcer leur immunité, d’améliorer leur croissance, de prévenir les troubles visuels et de favoriser leur développement. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que le poliovirus affecte principalement les enfants de moins de cinq ans et peut entraîner une paralysie à vie.



Cependant, il a insisté sur le fait que cette maladie est évitable grâce à la vaccination. « Chaque acteur doit œuvrer sans relâche pour protéger le Tchad contre la poliomyélite. Les parents doivent faire de la vaccination une priorité, car c’est une action essentielle pour leurs enfants et pour le pays », a-t-il déclaré.



Le ministre a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé du Tchad 2016-2030. Cette campagne de vaccination représente une étape cruciale dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad.



Grâce à une mobilisation collective et à un engagement sans faille, le pays espère atteindre l’objectif d’éradication de cette maladie, et garantir un avenir meilleur pour ses enfants.