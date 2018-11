Tchad : vaccination des enfants contre la rougeole au Wadi Fira

La délégation provinciale sanitaire de Wadi Fira a lancé une campagne contre la vaccination de la rougeole à Biltine, ce dimanche 18 novembre. La vaccination concerne uniquement les enfants âgés de 6 mois à 9 ans.



"C'est une campagne de vaccination très importante et nous devons faire sortir nos enfants pour qu'ils soient vaccinés", a déclaré le délégué provincial sanitaire de Wadi Fira, Ismael Ousman.



Le secrétaire général provincial, Ousman Kelley Adoum qui a lancé la campagne, a appelé à une mobilisation générale conséquente. Il a émis le souhait que cette campagne soit couronnée de succès. "Je demande à ce que les autorités administratives et traditionnelles s'impliquent pour que cette campagne soit une réussite. C'est le voeu du gouvernement. L'Etat a beaucoup investi. C'est l'occasion de remercier infiniment les partenaires", a souligné Ousman Kelley Adoum.



Les partenaires et les autorités communales ont réitéré leur engagement pour accompagner les équipes de vaccination sur le terrain.