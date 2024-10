Tchad : validation du plan d’action ITIE et de la bonne gouvernance dans les industries extractives

Le Centre d’Études et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED), en partenariat avec Secours Catholique Caritas France, a organisé un atelier de validation du plan d’action ITIE dans le cadre du projet intitulé « Promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption et protection des droits humains dans le secteur des industries extractives pour un développement inclusif et durable au Tchad ».



L’objectif général de cet atelier est de contribuer à un développement durable par une gestion saine, transparente et équitable des ressources publiques, ainsi qu’à l’obligation de rendre compte des mandataires publics.



Cet atelier regroupe environ trente participants de N’Djamena et des provinces. Dans son mot d’ouverture, le directeur général de CERGIED, Maoudonodji Gilbert, a rappelé que cet atelier s’inscrit dans la continuité des activités précédemment organisées.



L’objectif principal est de renforcer le rôle et l’implication de la société civile, dans les enjeux de transparence, de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. L’atelier vise à examiner le projet de plan d’action issu des recommandations du dernier atelier, à évaluer les activités proposées pour chaque axe, et à identifier les défis rencontrés.



L’ambition est de doter la société civile d’un plan d’action clair pour répondre aux défis de l’immobilisme et de la redynamisation de son organisation en réseau, afin de mettre en œuvre efficacement ce plan d’action, et d’adresser les différents défis identifiés, a-t-il conclu.



Le CERGIED est une organisation de la société civile, engagée depuis sa création en 2001 dans le suivi des impacts socioéconomiques du projet pétrolier Tchad-Cameroun. Sa mission est de réaliser des recherches-action en vue de contribuer à la promotion d’une gouvernance responsable dans les affaires publiques, à une gestion transparente et équitable des ressources nationales, afin d’assurer un développement humain et social durable au Tchad.