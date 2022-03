Tchad : vaste opération de fouille d'armes aux entrées de la ville de Moundou

Fouille systématique des passagers et des véhicules par une comission mixte des forces de défense et de securité à chaque entrée de la ville de Moundou. Les agents constitués des éléments de la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nomade nationale du Tchad et l'armée nationale fouillent de fond en comble les véhicules entrant et sortant de la villes et leurs passagers sans distinction, à la recherche des armes à feu et blanche.



Ces fouillent s'opèrent à la suite de la volonté des plus hautes autorités de saisir les armes détenues illégalement afin d'éviter les récurrents bains de sang.