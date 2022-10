Tchad : "vaut mieux avoir des gens qui se battent sur le plan démocratique qu'avec les armes"

Abderaman Djasnabaille, participant au dialogue national, a réagi le 3 octobre au débat en plénière sur le nombre excessif de partis. Certains on suggéré de prévoir un cadre réglementaire pour limiter le nombre de partis.



"Nous avons assisté à une attaque en règle contre les partis politiques. Ce sont les acteurs majeurs de la démocratie. Nous avons plus de 200 partis. Bientôt nous allons être rejoints par 45, peut être plus, qui sont venus suite à l'accord de Doha. Vaut mieux avoir des gens qui se battent sur le plan démocratique qu'avec les armes. La paix n'a pas de prix", a affirmé Abderaman Djasnabaille.



L'intervenant a ajouté : "les partis sont reconnus sur le plan constitutionnel. On ne peut pas comme ça, les effacer. Je ne dis pas que tous les partis sont bons, qu'ils respectent tous les règles mais on sait dans quelles conditions les partis sont créés".



Abderaman Djasnabaille estime que la question "doit être traitée avec beaucoup de soin", avec notamment une "commission qui doit réfléchir sur la question".