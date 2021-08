Tchad : vecteurs de maladies, les moustiques et mouches sont envahissantes à N'Djamena

Considérées comme des insectes malpropres, les mouches sont attirées parfois par de matières fécales, la décomposition d’un animal, la sueur et les ordures. Tout ce qui est repoussant à nos yeux attire les mouches, explique Roseline, étudiante en Géographie niveau 2.



Elles sont vectrices de maladies à savoir le choléra ou le typhus, et parfois des maux de ventre, ajoute-elle.



Quant aux moustiques, source de nuisance par leur piqure, elles sont le vecteur de plusieurs maladies dont les plus fréquents en Afrique sont la fièvre jaune et le paludisme. Elles ont pour refuge les zones d’eaux stagnantes.



Dans les campagnes ou en ville, ces insectes sont visibles, insupportables et rendent l’environnement difficile à vivre en journée tout comme la nuit. Cette situation interpelle la mairie et le ministère de la Santé publique. Une mobilisation collective avec des citoyens volontaires s'avère nécessaire pour supprimer certaines zones d’eaux stagnantes, pulvériser certains zones ou jonchent des ordures, certains caniveaux mais aussi les latrines de maison afin de diminuer la densité des moustiques et mouches.