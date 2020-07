Tchad : véhicule militaire incendié à Faya, une enquête ouverte pour identifier les auteurs

Dans la nuit de jeudi 4 juillet 2020, un véhicule militaire équipé d'une mitraillette a été incendié dans un garage à Faya Largeau par des habitants. Les auteurs de l'incendie ont suspecté le propriétaire du véhicule d'appartenir à des coupeurs de route opérant à 110 km de la ville, dans un contexte de multiplication des actes de braquage.



Suite à l'incident, le gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmat Kardayo Hissein, a tenu lundi une réunion avec des responsables administratifs, chefs de canton et leurs représentants, ainsi que des responsables militaires.



Selon le gouverneur, ce véhicule avec à son bord des corps en treillis, était de passage, en provenance de la province du Tibesti, et à destination de N'Djamena.



Lors de leur escale à Faya Largeau, les corps en treillis se sont présentés aux autorités de la place. Ils ont évoqué leur acheminement vers N'Djamena. Cependant, le véhicule a eu une panne.



Des individus ont déclenché une émeute durant quatre heures de temps, sans que les forces de sécurité n'aient pu intervenir avec "promptitude". Ils ont ensuite fait irruption dans le garage, ont poussé le véhicule à l'extérieur et y ont mis le feu.



Face à cette situation de "défaillance des forces de sécurité", le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein a instruit les différents services sécuritaires d'ouvrir une enquête afin de "démasquer les auteurs de cet acte incivique qui menace l'autorité de l'État."



Les corps en treillis qui utilisaient le véhicule brûlé ont été secourus par les forces de l'ordre et recueillis par les autorités locales. Ils seront acheminés à N'Djamena.