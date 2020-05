Tchad : "vendeur du sang humain", le SMT s'indigne de propos d'un gouverneur contre un magistrat

Le président du bureau exécutif du Syndicat des magistrats du Tchad (SMT), Moussa Wade Djibrine, a dénoncé mercredi dans un communiqué, "des immixtions et intimidations dans le cours normal de la justice exercées par le gouverneur de Wadi-Fira", dans les juridictions de Guéréda.



Selon lui, ces immixtions et intimidations se traduisent par les propos suivants : "Que le Président du Tribunal est vendeur du sang humain" ; "Qu'il a reçu des instructions du chef de l'État que désormais les litiges seront traités par la gendarmerie en lieu et place de la justice" ; "que désormais les juges ne bénéficieront d'aucune protection des agents de sécurité"



Moussa Wade Djibrine a dénoncé "l'immobilisme du garde des sceaux quant à la résolution de cette situation de crise". Il estime que "les propos tenus par le gouverneur frisent le ridicule et sont constitutifs des faits d'outrage à magistrat, d'empiètement sur les fonctions judiciaires, des menaces et exposent les magistrats à toutes formes d'insécurité."



Selon lui, "le comportement du gouverneur vient une fois de plus remettre en cause les efforts louables fournis par le chef de l'État dans le sens d'une justice forte et indépendante."



Le SMT "apporte tout son soutien aux collègues qui se retrouvent retranchés à Abéché, siège de la Cour d'appel jusqu'à un retour à la normale". Il en appelle à "l'implication personnelle du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature afin que ces immixtions et intimidations répétitives cessent."