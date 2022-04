Tchad : vendredi saint pour l'Église catholique avec la vénération de la croix

En cette journée de vendredi appelée vendredi saint, l’église catholique a achevé son carême avec un chemin de croix. Le samedi est consacré à la veillée pascale où l’on baptise les nouveaux chrétiens tandis que le dimanche marque la fête de Pâques.



Ce 15 avril, l’archevêque métropolitain monseigneur Edmond Godbé Djitangar s’est rendu à la paroisse Emmanuel d’Habena pour le dernier temps de carême suivi de la vénération.



C'est avec un chant d’entrée de la chorale Sainte Iyance que la cérémonie a commencé. S'en est suivi le chemin de croix. Le chemin de croix est le temps de lecture et de méditation du texte biblique relatant l’historique de Jésus Christ, de la flagellation jusqu’à la croix. Ce chemin de croix est divisé en 15 stations ; les fidèles chrétiens s’arrêtent à chaque station pour la lecture, la méditation et la prière.



Dans la passion du Christ selon Saint Jean (Jn) chapitre 18, verset 1 à 19 jusqu’à 42, l’archevêque Monseigneur Edmond Djitangar a évoqué les aspects de cette passation du Christ qui ne sont rien d’autres que la réception du péché des fidèles chrétiens. Il a souligné que la mort de Jésus sur la croix est l’unique sacrifice pour le salut et la gloire de Dieu.