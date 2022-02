Tchad : vente de sandwich dans la rue, l’hygiène négligée

C’est le menu le plus apprécié et le moins cher dans les rues de N’Djamena, consommé par beaucoup de jeunes en cette période où la tomate ne manque pas sur les étals de nos marchés. Loin d’être sur la liste des recettes les plus consommées à Ndjamena, le sandwich reste le plus apprécié a causé de son prix abordable, expliquent des consommateurs, du moment où les prix de denrées sont en hausse. Toutefois, ce sandwich se prépare sans tenir compte à l’hygiène.



Sur différents axes, l’on aperçoit un homme poussant un porte-tout rempli de tomate, de pains et de pâte d’arachide en direction d'un carrefour où sont amassés des jeunes. « Moi et mes employés, dès 12 heures nos yeux sont rivés sur la grande voie à la recherche de ces vendeurs dont la préparation ne dépasse pas 10 minutes. À 500 Fcfa, nous mangeons à notre faim. Je n'ai pas constaté de manque d'hygiène », affirme Djidda, un mécanicien de motos. Un avis partagé par Yacoub : « j’aime la tomate avec la pâte d’arachide. Ça pousse à boire beaucoup d’eau. C'est bien lavé avant la préparation ».



Certains ménages ne sont pas du reste, témoigne Haoua, mère de trois enfants. « Avant de préparer la boule, nous offrons ce plat aux enfants qui rentrent de l’école pour calmer leur faim », dit-elle.



La tomate est classée comme un aliment nutritionnel à consommer fraichement ou en sauce. Elle constitue une bonne source de vitamines C et de vitamines du groupe B notamment B3, B5 et B9, renfermant de nombreux minéraux dont les effets protecteurs sur la santé ont été démontrés.



L’inquiétude de Yvette, stagiaire au centre de santé d’Ardep-Djoumal dans le 3e arrondissement, n’est pas la consommation abusée de la tomate mélangée à la pâte mais le mode de préparation. « La tomate n’est pas lavée avec de l’eau de javel. Les assiettes ne sont pas bien rincées et servent à plusieurs personnes », explique-t-elle. C’est à cette inquiétude que les consommateurs doivent exiger des vendeurs une bonne hygiène, au risque de dangers pour la santé.