Tchad : vente timide des fournitures scolaires malgré la rentrée qui se pointe à l'horizon

À quelques semaines de la rentrée scolaire 2021-2022, cahiers, sacs à dos, boites à stylos, boites à crayons d couleurs, ardoises, livres et autres fournitures scolaires inondent les rues et les marchés mais les parents n’ont que les yeux pour regarder.



Prévue pour le vendredi 1er octobre selon le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, les parents d’élèves préparent la rentrée des classes dans la galère. Les commerçants se plaignent du manque d’engouement des parents d'élèves sur les marchés.



« Depuis le matin, aucun client ne s’est présente, je somnole même », se lamente Haroun, vendeur de fournitures scolaires au marché à mil.



Pour les vendeurs ambulants, c’est un véritable désespoir : « Depuis le matin nous faisons de porte en porte pour presser les mamans à acheter les fournitures de leurs enfants, mais c'est la même réponse : ‘’leur père n’a pas encore eu son salaire". On nous demande de revenir à la fin du mois », explique Olivier Djimta.



Devant ses marchandises, sous cette chaleur accablante à l’avenue El Nimery, Maxime ne cesse de crier ‘’cahier, cahier’’ mais chacun poursuit son chemin tranquillement faisant sourd d’oreille. Maxime reste optimiste : « Par le passé, je vendais un carton de cahier par jour mais je sais que le virement n’es pas encore passé ».



Au marché de Dembé, quelques parents effectuent les achats des fournitures scolaires. « Nous avons une caisse noire pour la préparation de la rentrée scolaire de nos enfants », affirme Haouwa.



D’autres attendent la fin du mois pour faire les achats. « J’ai l’espoir de gagner avant la date prévue pour préparer la rentrée des classes », souffle Dinodji Severin.



"C’est une situation lamentable de voir les parents incapables de satisfaire leur progéniture à l’approche de la rentrée scolaire", explique Nodjiamlaou membre de l’association des parents d’élèves. Les fournitures scolaires sont une source de motivation pour l’enfant, ajoute-t-il.



Les prix des fournitures scolaires varient selon la qualité : une douzaine de cahier coûte entre 1500 et 2000 Fcfa, une ardoise entre 250 et 750 Fcfa, une boite à stylos entre 1500 Fcfa et 2000 Fcfa, une boite à crayons de couleurs entre 600 Fcfa et 750 Fcfa, une rames de feuilles A4 de 3500 à 4000 Fcfa, un sac à dos pour enfants entre 2000 à 5000 Fcfa et un sac à dos pour adulte de 5000 à 12.5000 Fcfa.



Quel que soit le prix des moutons, la Tabaski aura lieu, dit un adage populaire. Et quel que soit le prix des fournitures scolaires, les élèves reprendront le chemin de l’école. L’on ne peut souhaiter que bonne rentrée scolaire 2021-2022.