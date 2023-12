Tchad : vers de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des enterrements à Lamadji

Une nouvelle administration supervisée par la Mairie de N'Djamena sera mise en place pour réglementer les enterrements. Cette décision, annoncée le 14 décembre 2023 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, lors d'une visite au cimetière de Lamadji, vise à encadrer les pratiques funéraires et à respecter les plans d'inhumation établis par la Mairie.



Le ministre a souligné l'importance de traiter dignement les défunts, tout en exprimant sa préoccupation concernant les agressions contre le personnel de la Mairie au cimetière de Lamadji. Il a demandé au Ministre de la Sécurité Publique de fournir des agents de sécurité pour le cimetière. De son côté, la Maire de la Ville de N'Djamena, Fatimé Zara Douga, s'est engagée à créer un registre numéroté pour faciliter la localisation des tombes.



Le Vice-Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïme Ousmane Abdallah, a rappelé que les tombes musulmanes doivent être construites en terre et non en ciment. Le ministre Assileck Halata a appelé à l'aide publique pour soutenir ce projet et a annoncé des mesures similaires dans d'autres cimetières comme Toukra et Farcha.