Tchad : vers des prospections pétrolières au Lac ?

Le Tchad souhaite le report du processus d'inscription du Lac Tchad sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, selon une demande formulée par courrier du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.



L'objectif est d'explorer les possibilités pétrolières et minières dans la province.



Selon le courrier, le gouvernement a "signé des accords de partage de production avec certaines compagnies pétrolières dont les blocs attribués affectent la zone du bien proposé pour inscription".



Le souhait de report ne cacherait pas forcément un abandon. Le gouvernement souhaite "redéfinir et de redessiner la carte pour éviter toute interférence à l'avenir". Toutefois, les ambitions pétrolières du Tchad au Lac pourraient compromettre le processus.