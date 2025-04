TCHAD Tchad : vers l’élimination de la défécation à l’air libre à Torrock

Alwihda Info | Par Djonren Entouing - 16 Avril 2025



À Torrock, dans le département du Mayo-Dallah (province du Mayo-Kebbi Ouest), le projet « Promotion des services WASH durables dans les communautés et écoles du Mayo-Kebbi Ouest » a officiellement lancé sa lutte contre la défécation à l’air libre. Cette initiative a été marquée par une cérémonie de déclenchement institutionnel de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) et de l’Approche Totale pour l’École (ATPE), tenue ce mercredi 16 avril 2025 à la bibliothèque El Madorbo de Torrock.





Dans son intervention, Siouyé Natein Service, chef de projet, a présenté les objectifs et les composantes clés de cette initiative. Il a insisté sur la durabilité des services WASH et la responsabilisation des communautés locales, tout en soulignant l’importance d’une synergie entre les différents acteurs pour renforcer les capacités des collectivités dans la gestion des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans le canton de Torrock.



Dans son discours de lancement, le préfet Barka Abgoumsou a salué les efforts conjoints du gouvernement et des partenaires techniques pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans les zones rurales. Il a également souligné le rôle crucial des leaders communautaires et des structures décentralisées dans la réussite du projet.



Afin de sensibiliser la population aux dangers de la défécation à l’air libre, deux modules ont été présentés : l’un sur le déclenchement institutionnel, et l’autre sur la feuille de route du projet, exposé par le Directeur général de l’assainissement.



Les participants, majoritairement issus des communautés locales, ont pris la parole pour poser des questions et exprimer leurs attentes concernant la mise en œuvre du projet.



Sur une période d’exécution de sept mois, plusieurs activités seront menées, notamment : La sensibilisation des élèves sur les risques liés à la défécation à l’air libre ;

La formation de maçons pour la fabrication de dalles hygiéniques ;

L’organisation de caravanes de sensibilisation dans les localités ciblées ;

Sur une période d'exécution de sept mois, plusieurs activités seront menées, notamment : La sensibilisation des élèves sur les risques liés à la défécation à l'air libre ;

La formation de maçons pour la fabrication de dalles hygiéniques ;

L'organisation de caravanes de sensibilisation dans les localités ciblées ;

La formation de femmes à la saponification et à d'autres activités génératrices de revenus. Ce projet s'inscrit dans une démarche participative, visant à améliorer durablement l'hygiène et l'assainissement dans les écoles et communautés de la province du Mayo-Kebbi Ouest.





