Tchad : vers l'introduction de deux vaccins pour protéger les enfants

Deux nouveaux vaccins vont bientôt être introduits au Tchad. L'annonce a été faite mercredi par le ministère de la Santé publique, suite à une rencontre entre le chef du département ministériel, Mahamoud Youssouf Khayal et le directeur de l'Institut du sérum de l'Inde, Vijay Patil.



Les deux vaccins sont le rotavirus pour protéger les enfants contre la diarrhée et le pneumosil contre les infections pulmonaires (pneumonie).



L' institut du sérum de l'Inde est l'un des grands fabricants au monde des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la BCC, l'hépatite B, la rougeole et la rubéole. Le Tchad acquiert ces vaccins à travers l'Unicef.



Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal s'est dit "très heureux de ces discussions pour l'introduction de ces deux nouveaux vaccins au Tchad."



La délégation a eu des discussions avec tous les partenaires et le service technique du programme élargie de vaccination ainsi que les autorités en charge de la réglementation.