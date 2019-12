Tchad : vers l'obligation de souscription des boîtes postales pour sauver la STPE

Le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Dr. Idriss Saleh Bachar, a présenté jeudi en conseil des ministres, un projet de décret relatif à l’obligation de souscription des boîtes postales sur le territoire national.



Opérateur historique du secteur postal, la Société tchadienne des postes et de l’épargne (STPE) éprouve d’énormes difficultés pour assurer son fonctionnement et son implantation sur le marché, selon le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Les multiples problèmes de la STPE ne lui permettent pas de répondre aux défis de la mondialisation, de la libéralisation, des concurrences et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication.



En vue de la rendre plus compétitive, un programme de relance a été élaboré nécessitant la mobilisation des ressources financières suffisantes. Le projet de décret qui a été adopté, préconise la disposition d’une boite postale, une des conditions désormais à prendre en compte à l’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier ainsi qu’à la délivrance des agréments et autorisation des associations, organisations et sociétés.



La simulation faite pour l’acquisition et l’attribution de 15.000 nouvelles boites postales permettra de dégager un chiffre d’affaires d'1,5 milliard de Francs CFA, de quoi permettre à la STPE de maintenir ses services et sa survie.