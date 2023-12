Tchad : vers la création d'un Réseau de médiateurs communautaires dans la Nya

Dans le cadre du projet de Médiation agro-pastorale au Tchad, une session de formation pour la mise en place d'un réseau de médiateurs communautaires a été inaugurée le 7 décembre 2023 à Bébédjia, par le secrétaire général du département de la Nya, Daoussa Dicko Sougui.



Cet atelier de deux jours vise à soutenir les efforts des plus hautes autorités en matière de prévention et de résolution des conflits communautaires, notamment les tensions entre éleveurs et agriculteurs, dans le but d'assurer une cohésion sociale harmonieuse, essentielle au développement socioéconomique de notre société.



Il s'inscrit dans le cadre de la mise en place de réseaux de médiateurs communautaires, pour la prévention et la résolution pacifique des conflits, favorisant ainsi la coexistence des communautés locales. Après le mot de bienvenue du maire adjoint de la ville de Bébédjia, Korgoto Djekila Topodje, le conseiller en médiation du Centre de Dialogue Humanitaire, Idriss Adam, a présenté le projet et énoncé l'objectif global de cet atelier.



Il s'agit principalement de contribuer à la prévention, la résolution et la gestion des conflits liés à l'agro-pastoralisme. L'objectif principal de cet atelier est de mettre en place des réseaux de médiateurs communautaires, en expliquant les critères de sélection des médiateurs.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet, a encouragé les participants à être assidus, et à participer activement aux échanges. Il a également assuré les organisateurs de la disponibilité des autorités locales.



Enfin, il convient de noter que cette formation de deux jours permettra aux participants de mieux comprendre les préoccupations de leurs communautés en matière de conflits agro-pastoraux.