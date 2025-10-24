Tchad : vers la création d'une Banque islamique

Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce vendredi 24 octobre 2025 une délégation du cabinet Finmal Finance Services Limited, conduite par Dr Umaru Kwairanga.

La délégation est venu présenter un projet d’introduction de la finance islamique au Tchad. Un modèle de banque sans intérêt, éthique et inclusive, visant à renforcer l’investissement, l’entrepreneuriat et l’inclusion financière.



Cette initiative s’inscrit dans la dynamique du Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030” et ouvre la voie à de nouveaux partenariats économiques, notamment avec les pays du Moyen-Orient.