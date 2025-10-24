Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Économie et Finance

Tchad : vers la création d'une Banque islamique


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Octobre 2025



Tchad : vers la création d'une Banque islamique
Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce vendredi 24 octobre 2025 une délégation du cabinet Finmal Finance Services Limited, conduite par Dr Umaru Kwairanga.
La délégation est venu présenter un projet d’introduction de la finance islamique au Tchad. Un modèle de banque sans intérêt, éthique et inclusive, visant à renforcer l’investissement, l’entrepreneuriat et l’inclusion financière.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique du Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030” et ouvre la voie à de nouveaux partenariats économiques, notamment avec les pays du Moyen-Orient.


