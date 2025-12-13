Afreximbank annonce un don de 1,1 millions de dollars US pour aider à la reconstruction en Jamaïque et en Haïti après le passage de l’ouragan Melissa









La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé un don de 1,1 millions de dollars US en faveur des gouvernements de la Jamaïque et d'Haïti en vue de soutenir leurs efforts de reconstruction à la suite des dégâts causés par l'ouragan Melissa au mois d'octobre.







L'ouragan Melissa, qui a traversé le nord des Caraïbes, a causé des dégâts sans précédent dans un certain nombre de pays de la région, dont Haïti et la Jamaïque, qui sont tous deux des États membres d'Afreximbank. Dans ses lettres de solidarité adressées aux gouvernements respectifs, le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank, affirme que 600 000 dollars US de la donation iront à la Jamaïque et 500 000 dollars à Haïti.







Ce don fait suite à des réunions séparées tenues les 31 octobre et 3 novembre entre le Dr Elombi et S.E. Laurent Saint-Cyr, Président du Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti, et Andrew Holness, Premier Ministre de la Jamaïque. Au cours de ces réunions respectives, le Dr Elombi a présenté ses condoléances et a réaffirmé l'engagement d'Afreximbank à soutenir les deux pays dans leurs efforts de reconstruction.







Le Président Elombi a informé les deux dirigeants qu’Afreximbank collaborerait avec les agences et autorités compétentes pour explorer la possibilité d’élaborer des programmes nationaux visant à soutenir les projets de reconstruction dans les deux pays. C'est à cet effet que le Bureau de la Banque aux Caraïbes a été chargé de collaborer avec ces deux gouvernements afin d’explorer les moyens de fournir un soutien supplémentaire au processus de reconstruction.







Selon les Nations Unies, l’ouragan Melissa, qui a atteint la catégorie 5 en Jamaïque, a touché plus de 1,6 millions de personnes dans le pays.