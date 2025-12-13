Maroc : la BAD accorde 270 millions d’euros pour moderniser les infrastructures aéroportuaires et faire du Royaume un hub aérien de référence





Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 270 millions d’euros au Maroc pour la mise en œuvre du Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA).





Cette opération vise à renforcer la compétitivité du transport aérien au Maroc à travers la modernisation de ses principales plateformes.





Le programme ambitionne d’accroître les capacités opérationnelles des aéroports du Royaume grâce à la mise à niveau des infrastructures, à l’extension du système de navigation aérienne et au renforcement des dispositifs de sûreté. Il permettra de répondre à la croissance du trafic passagers et fret à l’horizon 2030, notamment en vue de la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football en 2030.





Ces investissements seront complétés par l'installation d’équipements de sûreté de dernière génération, de systèmes automatisés de traitement des bagages et d’équipements de mobilité modernes. L’objectif est d’offrir une expérience de voyage plus fluide, sûre et confortable.





« Développer encore plus la destination Maroc et renforcer sa compétitivité logistique pour préparer un événement d’ampleur mondiale comme la Coupe du monde de football 2030 reste notre priorité stratégique », a déclaré Achraf Hassan Tarsim, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Maroc.





Le projet prévoit la modernisation des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, comprenant l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech et l’aménagement de 1,5 million de mètres carrés de parkings avions et de 7,6 kilomètres de voies de circulation.





« Ce projet contribuera à propulser la dynamique touristique du Maroc et à moderniser sa logistique aérienne. En réponse à une croissance soutenue du trafic aérien, il modernisera les infrastructures aéroportuaires pour offrir une expérience de voyage sûre, efficace et conforme aux standards internationaux », a souligné Mike Salawou, directeur du Département des infrastructures et du développement urbain du Groupe de la Banque.





Ce programme innovant combine différents aspects de numérisation, de fluidité et de confort pour transformer l’expérience des voyageurs au Maroc.





À court terme, la mise en service d’infrastructures modernisées améliorera la sécurité des opérations et générera plusieurs milliers d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. À moyen terme, le programme stimulera le tourisme, le commerce et les investissements publics et privés dans les secteurs liés au transport.





À l’horizon 2030, le programme permettra une augmentation notable des capacités du Royaume : 14 millions de passagers à Marrakech, cinq millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et trois millions à Fès. Ces évolutions renforceront le rôle du Maroc comme plateforme aérienne régionale.





En adéquation avec les Quatre points cardinaux du Groupe de la Banque et le Nouveau modèle de développement du Maroc, ce projet soutient la mise en œuvre de la « Vision touristique 2030 » et l’ambition du Royaume de devenir un hub aérien de référence sur le continent africain.