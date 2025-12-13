Plus de 76 millions de dollars pour achever la route reliant la Somalie au reste de la Corne de l’Afrique





Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 10 décembre 2025 à Abidjan, un financement additionnel de 76,37 millions de dollars américains pour le Programme d’infrastructures routières en Somalie, entrant dans le cadre du corridor de la Corne de l’Afrique entre la Somalie, Djibouti et l’Éthiopie.







Le Fonds africain de développement, le guichet de prêts à taux concessionnel du Groupe de la Banque apportera une contribution de 49,16 millions de dollars à ce nouvel appui financier. La Facilité d’appui à la transition, un mécanisme de financement destiné aux pays confrontés à des situations de fragilité et de conflit contribuera pour 27,21 millions de dollars.







L’objectif du programme est d’améliorer la connectivité des transports à l’intérieur de la Somalie et avec ses voisins de la Corne de l’Afrique afin de faciliter le commerce transfrontalier, renforcer l’intégration régionale et contribuer à réduire la fragilité tant à l’intérieur du pays que dans la région.







« Cette proposition de financement additionnel est principalement motivée par l’extension de la portée initiale du projet, marquée par l’évolution des interventions minimales vers des réhabilitations routières complètes, rendue possible par l’amélioration des conceptions et l’intégration de nouveaux volets : ponts, sections routières supplémentaires et mesures de facilitation du commerce, du transport et des infrastructures sociales, afin de maximiser les retombées positives pour la communauté locale », a déclaré Mike Salawou, directeur du département des Infrastructures et du Développement urbain du Groupe de la Banque.







Le financement servira principalement à moderniser deux tronçons routiers essentiels, celui reliant Zeila à Asha Addo, long de 15 kilomètres, au Somaliland, et celui allant de Beled Weyne à Kalabeyr, long de 22 kilomètres, dans la région d’Hirshabelle. Le but est d’améliorer la connectivité et l’intégration économique régionales. En complément des travaux routiers, le projet prévoit des réalisations socioéconomiques ciblées visant à appuyer le développement et la résilience communautaires. Il s’agit notamment de la construction de forages pour faciliter l’accès à l’eau potable aux bénéficiaires, de la remise en état de salles de classe qui serviront aussi de centres de renforcement des compétences, de la construction de marchés et de hangars et de la remise en état de centres de santé, pour renforcer les moyens de subsistance locaux et l’accès aux services essentiels.







Le programme sera aussi consacré à améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier, à soutenir les petits commerçants et à renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion douanière et commerciale. Il englobera notamment la mise en place d’un régime simplifié de commerce avec l’Éthiopie pour rationaliser les échanges transfrontaliers chez les petits commerçants, l’extension et la modernisation du système douanier automatisé de la Somalie afin d’automatiser davantage les processus douaniers et améliorer l’efficacité opérationnelle.