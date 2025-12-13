Alwihda Info
Économie et Finance

Tchad : Le Ministre des Infrastructures défend le budget 2026 et réaffirme l'objectif des 7 000 km de routes


Alwihda Info | Par - 13 Décembre 2025


Le 12 décembre 2025, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, M. Amir Idriss Kourdah, accompagné de Mme la Secrétaire d’État Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit et de son staff, a participé à une séance de discussion budgétaire à l’Assemblée Nationale consacrée à l’examen du budget 2026 du Département des Infrastructures.


  Initiée par la Commission des Affaires Économiques et Financières, cette réunion a permis un échange approfondi sur les priorités du secteur des infrastructures. Le Ministre a mis en avant l’état d’avancement des projets en cours ainsi que les perspectives pour l’exercice à venir.



Vision pour le Réseau Routier


M. Kourdah a souligné que ces actions s'inscrivent dans la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui aspire à étendre le réseau routier national à plus de 7 000 km de routes construites ou modernisées d’ici la fin de son quinquennat. Cette ambition témoigne d’un engagement fort envers le développement des infrastructures routières du pays.



Engagement du Ministre


L’exposé du Ministre, apprécié pour sa rigueur et sa transparence, a mis en lumière son engagement constant à transformer durablement les infrastructures au Tchad. Sa détermination et le dynamisme de son département reflètent la volonté du gouvernement d'équiper le pays d'axes routiers modernes, sûrs et intégrateurs.

 

Cette réunion symbolise une étape importante dans le renforcement des infrastructures au Tchad. La vision affirmée par le Ministre et son engagement à mener à bien ces projets soulignent les efforts du gouvernement pour moderniser le pays et améliorer la connectivité, favorisant ainsi le développement économique et social à l'échelle nationale.
Peter Kum
