Économie et Finance

Coopération Tchad - Cameroun : Le COC-TCHAD et le Port Autonome de Kribi (PAK) s'engagent pour la fluidité du transit


Alwihda Info | Par - 13 Décembre 2025


Le 12 décembre 2025, une délégation du COC-TCHAD, dirigée par son Directeur Général, Monsieur Hamid Djoumino, a été reçue à Kribi dans le cadre de concertations visant à améliorer le transit des marchandises tchadiennes via les ports de Douala et Kribi.


  Cette rencontre fait suite à des discussions antérieures entre les autorités portuaires camerounaises et tchadiennes, avec pour objectif d’examiner et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées lors du transit des marchandises à travers le Port Autonome de Kribi (PAK), reconnu comme l'un des meilleurs ports en Afrique en termes de gestion et d'investissements.



Problèmes Abordés


Au cours de la réunion, plusieurs problèmes majeurs ont été identifiés :
 
  • Dégradation de la Route Douala-Kribi : Cette situation rend le transport dangereux.
     
  • Gestion Documentaire : Des difficultés persistantes dans la gestion des documents nécessaires au transit des marchandises de l’hinterland.
     
  • Communication Limitée : Une communication insuffisante entre le port, les acteurs de la chaîne logistique et les services étatiques.
     
  • Manque d’Informations en Temps Réel : Difficultés à obtenir des informations sur la localisation des conteneurs et le statut des dossiers, en raison d'un manque de balises GPS.

Décisions Prises


À l'issue des échanges, les participants ont convenu de plusieurs mesures :
 
  1. Réactivation du Cadre Permanent de Concertation : Mettre à jour les mécanismes de collaboration entre le PAK et le COC-TCHAD.
     
  2. Élaboration d’un Plan d’Action Annuel : Pour le suivi et l’optimisation des opérations au Port de Kribi.
     
  3. Organisation d’Ateliers de Sensibilisation : À destination des opérateurs économiques sur les facilités et les avantages offerts par le PAK pour les pays de l’hinterland.



Engagement Mutuel


La réunion s'est conclue sur un engagement partagé d'améliorer la fluidité du transit des marchandises tchadiennes et de renforcer la coopération entre le Port Autonome de Kribi, le COC-TCHAD, les services connexes et les opérateurs économiques du Tchad. Cette collaboration vise à faciliter le commerce et à dynamiser les échanges entre le Tchad et le Cameroun, promouvant ainsi le développement économique des deux nations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


