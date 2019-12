Tchad : vers la création d'une plateforme africaine d'entrepreneuriat

Vers la création d'une plateforme africaine d'entrepreneuriat



L'association des lauréats étrangers du Maroc a également annoncé la signature d'un accord de partenariat avec le Centre Al Mouna et le Fonds de la diaspora et de la solidarité africain. L'accord vise à créer une plateforme africaine d'entrepreneuriat et promouvoir le partage de modèles et d'expertises en matière de financements, de conseils, de suivi-évaluation et de formation.



La plateforme regroupera plusieurs composantes à savoir : un incubateur des jeunes entrepreneurs du Tchad, un incubateur de petits métiers, un incubateur des entreprises, un incubateur de démarches qualités et produits industriels sur le plan sanitaire, un incubateur de suivi-évaluation des projets de développement (Etat, bailleurs), un incubateur de suivi et évaluation des ONG et un incubateur de bonne gouvernance (évaluer la gouvernance de l'entreprise, la société civile, les projets de développement, les institutions financières internationales, régionales ou étatiques)



22 promoteurs et entrepreneurs africains s'engagent à fournir à chaque partie un descriptif du projet présentant les grandes axes de ses composantes.