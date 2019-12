Tchad : vers la création de 40.000 emplois par an avec la nouvelle politique minière

Le conseil des ministres de ce jeudi 19 décembre 2019 a examiné et adopté un projet de décret portant adoption de la Politique minière du Tchad. Le texte a été présenté par le ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie.



Ce projet de décret, découle d’un constat fait sur l’exploitation artisanale des matériaux de construction, de certaines ressources minières du sol et du sous sol.



"C’est dans le souci de passer de l’exploitation artisanale à celle industrielle des métaux précieux et des matériaux que ce projet de décret a été soumis au conseil des ministres", explique le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



La Politique minière du Tchad entend tirer les leçons de l’expérience acquise dans l’exploitation du pétrole entre 2003 et 2014 en vue d’optimiser la gestion des ressources minières présentes dans plusieurs provinces du Tchad et établir le cadastre minier.



Cette politique boostera à terme, celle de l’emploi et de la formation professionnelle et contribuera à la création d’environ 40.000 emplois par an, selon le Gouvernement.



L'adoption de la Politique minière du Tchad va permettre l'actualisation du cadre légal et réglementaire, la prise en compte des activités d’orpaillage, l'intégration des principes de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives et la mise en place d’une brigade minière afin de sécuriser l’activité des parties prenantes.