Tchad : vers la fin de la défécation à l'air libre dans trois cantons de Gueni, grâce au projet ATPC

Dans la province du Logone Occidental, les conditions d'assainissement sont précaires, avec un taux élevé de défécation à l'air libre atteignant 60,2% et seulement 14% d'accès à un assainissement basique. L'accès à l'eau potable est également faible, avec une couverture de seulement 42,5% selon l'enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS 2019). Face à ce défi, le Logone Occidental est devenu une province prioritaire de la Feuille de route pour un Tchad sans défécation à l'air libre d'ici 2030, un engagement majeur du gouvernement tchadien.



Pour lutter contre cette problématique, l'ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) intervient auprès des communautés en leur prodiguant des conseils et en les encourageant à construire leurs propres latrines par la technique de dégoût. En partenariat avec World Vision, l'UNICEF a permis à 182 ménages du village de Kagssam de construire leurs propres latrines selon leurs préférences.



Le chef de projet ATPC, Dieudonné Wade, a souligné l'objectif du projet qui consiste à impliquer activement les habitants dans la construction de leurs propres latrines, mettant ainsi fin à la défécation à l'air libre. Il a mis en évidence les trois phases de l'ATPC : amener la communauté à abandonner la pratique de la défécation à l'air libre, promouvoir la construction de latrines améliorées à plus grande échelle et enfin, encourager la pérennité de l'assainissement en soutenant la construction de latrines durables. "Après avoir obtenu les certifications officielles du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, les communautés reçoivent un accompagnement pour élaborer des plans d'action et un suivi post-FDAL afin de prévenir toute régression vers la défécation à l'air libre (DAL)", a déclaré Dieudonné Wade.



En plus de ces efforts, l'UNICEF a également réhabilité un point d'eau à motricité humaine qui était inopérationnel depuis longtemps dans le village de Kagssam.



Le chef de canton de Krim-Krim, Toussaint Naïm, s'est exprimé en faveur de cette initiative qui permettra de lutter contre les maladies hydriques. Il a également exhorté les partenaires à investir davantage dans la formation aux techniques de conservation des latrines afin d'assurer leur entretien et leur pérennisation.