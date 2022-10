Tchad : vers la formation de deux « gouvernements »

Il ne peut y avoir deux capitaines dans un bateau, dit un adage populaire. Malheureusement, le Tchad se dirige vers cette direction dans les jours à venir, après la mort du « seul maître à bord », le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.



La situation politique est tendue entre ceux qui ont promis de conduire le navire à bon port. Au milieu de la mer, ceux-là ont préféré confisquer le pouvoir, en organisant une messe de consécration de Deby fils. Ce qui a poussé l'autre groupe dit « voix du peuple opprimé », à initier le dialogue du peuple. Il veut à son tour organiser un autre gouvernement, au nom du peuple. Une situation qui semble renvoyer le Tchad à un « état de merde ».



Pour Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, « c'est aux partenaires de faire leur choix ». La date du 20 octobre risque de marquer négativement l'histoire du Tchad. Tout porte à croire qu'il n'y a pas la volonté de la part des autorités de transition de refonder le Tchad souhaité. Ce qui semble assombrir la paix et la réconciliation recherchées. La logique veut qu'on marche d'un même pas, face à cette tension. Mais le système « itnocratique » veut imposer une politique de conservation du pouvoir.



Pourtant, le régime a échoué sur toute sa gestion. Alors, le changement doit s'opérer au nom de la nation, pour un intérêt collectif. Sinon, cette fédération voulue prendra l'aspect d'une division non voulue. L'on s'interroge : qui a approuvé ce gouvernement du peuple promis par Dr Succès Masra et ses collaborateurs ?



Entre légitimer un pouvoir dynastique, et le pouvoir d'égalité et de justice du peuple, l'ONU doit se prononcer. C'est un retour à la case départ, voilà ce qui prouve que les ténors du pouvoir veulent protéger leurs biens acquis, au prix du sang du peuple. Sinon, la mort du Maréchal du Tchad devrait être une leçon à tirer pour un Tchad nouveau.



Malheureusement, le pire n'est pas à éviter à l'allure où vont les choses. Ce qui est sûr, la page d’« itnocratie » risque d'être tournée avec du sang. Et pourtant, Mahamat Idriss Déby Itno a cette opportunité de changer l'histoire du Tchad comme un modèle démocratique en Afrique centrale.