Tchad : vers la signature de la convention pour la sécurité des journalistes

Par Ali Moussa - 25 Janvier 2022



Il s’agit de défendre les intérêts des journalistes, avec pour mission d'élargir les recommandations de l'Union des Journalistes Tchadiens et de la Fédération Africaine des Journalistes et de plancher sur les maux qui minent l'évolution des activités journalistiques.

L'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), en partenariat avec la Fédération Africaine des Journalistes (FAJ) organisent une conférence de l'USYPAC sous le thème : médias, paix et sécurité en Afrique centrale, du 25 au 26 janvier à l’hôtel Ledger Plazza de N'djamena.



À cette occasion, le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Taher a salué le courage de tous, pour la tenue de cette conférence. Selon lui, l'USYPAC est un regroupement des fédérations des journalistes regroupant plusieurs pays de l'Afrique centrale. Après la rencontre de 2005 à N'Djamena, il était décidé la création de ladite organisation.



Cette organisation a pour but de défendre les intérêts des journalistes. Elle a pour mission d'élargir les recommandations de l'Union et de la fédération et de plancher sur les maux qui minent l'évolution des activités journalistiques. En dépit de la thématique, il a invité les participants à mieux cerner les notions pour maintenir le climat de la cohabitation pacifique, renforcer leurs capacités. Le président de la fédération africaine des journalistes, Assidig Ibrahim Alrizigi a quant à lui, indiqué que la fédération a travaillé pendant plusieurs années, pour mettre en place toutes les organisations présentes.



Pour lui, la rencontre de ce jour permet de mieux cadrer et expliquer la liberté de la presse dans tous les processus. À cela, un accord entre l'Union des journalistes tchadiens avec la fédération est entré en vigueur, pour œuvrer dans le même domaine.



Ligne directrice commune

Il a souligné que le rôle des journalistes est très prépondérant. C’est la raison pour laquelle, les recommandations formulées sont nécessaires à être traitées. Il a indiqué que leur rencontre avec le ministre de la Communication rassure quant à une suite favorable.



Pour le président de la fédération internationale des journalistes, Anthony Belanger, avec cette conférence autour du thème paix, sécurité, l'on touche du doigt les piliers de la liberté de la presse. Il a recommandé au gouvernement tchadien de signer la convention de lutte contre la sécurité des journalistes et à protéger les journalistes tchadiens.



Ouvrant la cérémonie, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderaman Koulamallah, représentant le PCMT, affirme que ces assises s'ouvrent à une période particulière de l'histoire du Tchad, où tous ses fils s'attèlent à organiser le dialogue national inclusif qui regroupera toutes les forces vives de la nation, et où les médias sont appelés à jouer le rôle qui leur est dévolu. Pour lui, ces échanges seront d'une grande portée dans la mesure où elles permettront aux participants, non seulement d'avoir une vue d'ensemble des défis à relever, mais aussi de disposer une ligne directrice commune, adéquate devant permettre la redynamisation de leur structure syndicale.



Abdraman Koulamallah relève que les médias et les journalistes doivent continuer à donner la priorité aux messages allant dans le sens de la consolidation de la paix, à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble au Tchad et au-delà. Selon lui, les gouvernements doivent faire respecter le droit de s'exprimer ou de s'associer librement. Ils doivent donc abroger toutes les lois qui restreignent ces libertés et prendre des mesures pour garantir.







