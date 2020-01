Tchad : vers un arrêt de production de certaines boissons suite à la crise

Le directeur de la zone Sud des Brasseries du Tchad (BDT), Kaguer Nargaye, a indiqué lundi, lors d'une rencontre à Moundou avec les représentants des détenteurs de bars, les grossistes et les consommateurs, que l'entreprise ne vend plus suite à leur boycott.



Depuis la hausse des prix annoncée par les BDT le 2 janvier 2020, les grossistes et détaillants sont en grève.



« Nous continuions à produire depuis trois semaines et celle-ci est la dernière semaine. Nous allons arrêter de produire », a-t-il expliqué.



La suspension de la production pourrait entrainer plusieurs conséquences, notamment la compression d'une partie du personnel. "La crise va traverser toute la ville", a-t-il souligné.



« L’Etat perdra ce qu’on lui paie en terme de taxes. Sur l’ensemble du territoire, c’est environs 2 milliards de francs CFA par mois », a affirmé le directeur de la zone Sud des BDT qui déplore les conséquences qui en découleront.



Kaguer Nargaye a émis le souhait que l’Etat revienne sur sa décision afin que les BDT revoient les prix à la baisse, "sinon la situation est très grave", a-t-il-dit.



En gardant ces prix, les BDT risquent de perdre 50% de volumes enregistrés.