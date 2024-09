Tchad : vers un meilleur accès à l'eau potable pour cinq villages du Mayo Kebbi Ouest avec le PAEPA-SU MR

Le Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en milieu Semi-Urbain et Rural (PAEPA-SU MR) a tenu une rencontre d'échanges et de validation des listes des villages bénéficiaires des ouvrages hydrauliques de la 2ème phase de son projet, ce mercredi 25 septembre 2024, dans la salle des réunions de la mairie de Pala.



L'objectif de cet atelier est d'examiner les contours du PAEPA-SU MR2 avec les chefs des services déconcentrés aux niveaux provincial, départemental et local, afin d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires, en facilitant l'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement amélioré.



Il s'agit également d'améliorer la qualité de vie des populations ciblées par un meilleur accès à l'eau, et à l'assainissement dans les zones semi-urbaines et rurales. Le coordonnateur national du PAEPA-SU MR2 a précisé que, sur la base du rapport d'identification des besoins en eau effectué en juillet 2019 par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, cinq villages, à savoir Mourchané, Lagon, Sorga, Mourbamé et Koukoyo, ont été retenus pour bénéficier chacun d'un point d'eau.



Lors de son intervention, le délégué en charge de l'Eau et de l'Énergie de la province du Mayo Kebbi Ouest, Louafaya Madi Bello, a souligné que la tenue de cet atelier est dans l'intérêt de toute la province.



En lançant officiellement les travaux de validation des listes des villages bénéficiaires des ouvrages hydrauliques dans la province du Mayo Kebbi Ouest, le préfet du département de Mayo-Dallah, Oumar Issaka Fousari, représentant le gouverneur, s'est dit ravi de ce projet financé par la Banque Africaine de Développement, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.



Oumar Issaka Fousari a également appelé à une gestion équitable lors de la mise en œuvre de ces ouvrages, conformément aux décisions de l'atelier de validation. Les échanges ont principalement porté sur le fonctionnement du projet et les critères ayant permis aux techniciens du PAEPA-SU MR2 de sélectionner les villages retenus.



Des recommandations ont été formulées par les participants afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans la province du Mayo Kebbi Ouest, où plus de 50 % de la population consomme encore de l'eau insalubre.