Tchad : vers un nouveau cadre de coopération avec les Nations Unies pour 2024-2026

Sous le haut patronage du ministère de la Prospection économique et des Partenariats internationaux, le gouvernement et le système des Nations Unies, organisent ce 22 février 2023 au Radisson Blu de N'Djamena, des sessions de consultation pour l'élaboration du nouveau cadre de coopération 2024-2026.



En effet, le système des Nations Unies et le gouvernement tchadien ont entamé le processus de formulation du nouveau cadre de coopération qui s'étendra sur la période 2024-2026.



Ce document est l'instrument principal de planification et de reddition de comptes entre l'équipe de pays des Nations Unies et le gouvernement du Tchad. Il décrit l'appui collectif du système des Nations Unies au pays pour contribuer à la réalisation de ses priorités nationales, suivant le principe et l'obligation de ne laisser personne de côté.



Dans ce cadre d'échanges avec la société civile tchadienne, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Violette Kakyoma, a souligné l'importance de l'implication de toutes les forces vives de la nation tchadienne, pour que le cadre de coopération prenne en compte les avancées, les défis et les contraintes en lien avec la réalisation des objectifs de développement durable.



Pour la présidente de l'Organisation des Acteurs Non Étatiques du Tchad (OANET), Nehoudamadji Clarisse, ce partenariat stratégique vise à encourager une plus grande participation des populations locales, à favoriser un renforcement des capacités des communautés pour atteindre les objectifs de développement durable, à susciter et maintenir un dialogue constant, afin de promouvoir la transparence et la responsabilité à tous les niveaux.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consultation de la société civile, pour l'élaboration du cadre de coopération 2024-2026 entre le gouvernement tchadien et le système des Nations Unies.