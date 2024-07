Tchad : vers un partenariat entre l’UGP et France Volontaires pour l’emploi des jeunes

Le 27 juin 2024, l'Unité de Gestion du Projet (UGP) du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a eu l'honneur d'accueillir Alexis Soungalo, le représentant national de France Volontaires, pour une rencontre significative. Impressionné par l'ampleur et l'impact potentiel de l'UGP, Alexis Soungalo a exprimé son enthousiasme pour l'Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, avec pour ambition, la création desdits emplois à travers l’entrepreneuriat, le renforcement des compétences techniques et le volontariat des jeunes au Tchad.



Au cours de cette réunion, le représentant national de France Volontaires a proposé la mise en place d'un accord de partenariat entre les deux organisations. Ce partenariat ambitieux vise à favoriser un partage d’expériences, et à développer des actions communes pour renforcer l’emploi des jeunes au Tchad.



Le coordonnateur de l’UGP, Ousman Abbas, se réjouit de cette perspective. L'engagement de France Volontaires représente une opportunité de taille pour l'Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, apportant ainsi une expertise et un soutien précieux à cette noble cause.



Les discussions en cours sont prometteuses, et les deux parties se préparent activement à la signature officielle du partenariat. Ce rapprochement stratégique entre l'UGP et France Volontaires marque le début d'une collaboration fructueuse qui bénéficiera grandement aux jeunes entrepreneurs, et contribuera au développement socio-économique du Tchad.



Avec l'ajout de France Volontaires comme partenaire, l'Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, est bien positionnée pour réaliser ses objectifs ambitieux et offrir des opportunités d'emplois durables et de qualité à la jeunesse tchadienne. Pour les jours à venir, il est question de formaliser cet accord et débuter ensemble une nouvelle phase de ce projet prometteur.