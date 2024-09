Tchad : vers un plan d'urbanisation pour transformer Farchana en une ville intégrée

Une mission conjointe composée d'ONU-HABITAT, de représentants du gouvernement, du HCR et de l'UNICEF a visité Farchana du 27 août au 2 septembre 2024, rapporte l'UNHCR. La mission a visité sept villages de communautés d'accueil et un site de réfugiés et a rencontré diverses parties prenantes, collectant des données qui seront utilisées pour élaborer un plan d'urbanisation pour Farchana qui est conforme au nexus humanitaire/développement.



Transformer les sites de réfugiés en centres urbains



Le site de Farchana, établi à l'est du Tchad en 2004, a été identifié comme ayant le plus grand potentiel pour une transition progressive d'un site vers une ville économiquement et socialement intégrée dans la communauté locale. Un partenariat multipartite a été mis en place afin d'évaluer la faisabilité et d'identifier les prochaines étapes nécessaires.