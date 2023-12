Tchad : vers un plan quinquennal de lutte contre les violences basées sur le genre

Dans son discours d'ouverture, Madame Muriel Kobena, coordonnatrice de la lutte contre les violences basées sur le genre à l'UNFPA, a souligné que la violence basée sur le genre reste l'un des plus grands défis de protection auxquels sont confrontés les individus, les femmes et les communautés au Tchad. Elle a affirmé que la prévention et la réponse à ces violences sont des questions fondamentales pour le développement du pays. Elle a également souligné la nécessité d'une coordination entre tous les acteurs impliqués dans la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre.



Madame Kobena a rappelé que le Tchad avait élaboré sa SNVBVG en 2011 et l'avait révisée en 2022. Cette stratégie nationale vise à lutter contre toutes les formes de violence et contribuera aux avancées en matière d'égalité des genres et de droits des femmes dans tous les domaines de développement.