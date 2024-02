Tchad : vers un renforcement du leadership dans le secteur de la santé grâce à une réflexion

Sous l'égide du ministère de la Santé publique et de la Prévention, un atelier de réflexion sur le leadership national a été lancé hier, lundi 19 février 2024, à l'hôtel Radisson Blu.



Dans son discours, la présidente de la plateforme nationale SRMNIAN-EC a souligné l'importance du renforcement des capacités des acteurs de la santé, tant directs qu'indirects, en matière de leadership national. L'objectif principal est de renforcer les compétences des leaders, pour qu'ils puissent induire un changement positif au sein du système national de santé, au bénéfice de la population.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamid Ahmat, a rappelé que la politique nationale de santé 2016-2030 vise à garantir un accès universel à des soins de santé de qualité, globaux, intégrés, continus et centrés sur la personne, contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays.



La réalisation de cet objectif dépend de l'application effective et efficace des interventions du Plan national de développement sanitaire, à travers les différents piliers du système de santé, en particulier le pilier gouvernance, leadership et coordination.



L'atelier sur le leadership national entend renforcer et maximiser l'impact du leadership existant pour améliorer la coordination des parties prenantes à tous les niveaux, de manière sectorielle et multisectorielle, dans le but d'accélérer l'atteinte des résultats de santé.



Cette session de réflexion sur le leadership national arrive à un moment opportun et contribue à l'implémentation du PNDS4, au Programme politique du gouvernement de Transition, ainsi qu'au Plan National de Développement (PND) 2024-2028, actuellement en phase de finalisation.