Tchad : vers un réseau national des industries culturelles et créatives

Le projet Programme de renforcement des industries culturelles et créatives d’Afrique centrale (PRICCAC) a fait l'objet d'une deuxième rencontre présidé par Nguinambaye Ndoua Manassé, chef de file du projet PRICCAC, le 19 août, à la Bibliothèque nationale.



En sa qualité de coordonnateur du RECAF et chef de file du projet PRICCAC, Nguinambaye Ndoua Manassé a présenté le projet.



Dans son intervention de circonstance, le chef de file du projet, précise que le PRICCAC fait partie des 10 projets retenus, suite au premier appel à proposition du « Programme ACP-EU Culture, Créer en Afrique centrale », porté par trois organisations de la société civile culturelle de la sous-région Afrique centrale : le Réseau Culturel et Artistique pour la Formation et la Francophonie (RECAF) du Tchad, le Collectif des Experts et Entrepreneurs Culturels (CODEC) du Cameroun, et la Compagnie MASSEKA Théâtre de la République centrafricaine.



Selon lui, le projet Programme de renforcement des industries culturelles et créatives d’Afrique centrale (PRICCAC) est une action de coopération et de solidarité sous-régionale, favorisant le renforcement des capacités des jeunes issus des structures impliquées. Il favorise la création d'un partenariat durable et une synergie entre les différentes structures de l’Afrique centrale.



Pour ce qui est de la vision du projet, le coordonnateur du RECAF informe que le futur réseau sous-régional renforcera et permettra quant à lui, les réflexions autour du développement des ICC dans les pays et la sous-région. Elle stimulera la recherche, le développement et la coopération sous-régionale, en termes de valorisation des ICC et du potentiel créatif des entrepreneurs.



Une plateforme numérique est disponible dès maintenant afin d'assurer à long terme une continuité, dans le renforcement des capacités des entrepreneurs, permettant ainsi d'accroître et de booster l’offre des différents pays sur le marché local, sous-régional et international.



La rencontre a marqué un pas supplémentaire, avec l’engagement de chacun, conduisant ainsi à la mise en place d’un réseau national des industries culturelles et créatives entre les entrepreneurs et promoteurs culturels au Tchad.