Tchad : vers une alerte précoce renforcée au Kanem pour prévenir les aléas agro-climatiques

C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement de l'Alerte Précoce à Base Communautaire pour l'Anticipation des Aléas Agroclimatiques et la Sauvegarde des Moyens d'Existence et de la Sécurité Alimentaire des Ménages Vulnérables », que la FAO organise ce 10 octobre 2023, un atelier opérationnel dans la province du Kanem. L'objectif de cet atelier est de partager les informations relatives au mode opératoire.



Les travaux de l'atelier ont été inaugurés par Moustapha Mahamat Nour, conseiller économique du gouverneur de la province du Kanem, qui représentait le gouverneur. Dans son discours de bienvenue, le Dr Belembaye Tongongar, chef d'antenne de la FAO/Mao, a exprimé sa gratitude envers les participants et les autorités présentes.



Il a également exposé l'objectif principal du projet, qui consiste à renforcer les capacités des systèmes d'alerte précoce nationaux et communautaires, en mettant particulièrement l'accent sur le Kanem. Dans son discours inaugural, Moustapha Mahamat Nour, en tant que représentant du gouverneur, s'est déclaré satisfait de l'organisation de cet atelier.



Enfin, il a encouragé les participants à être attentifs et actifs pendant les sessions. Environ cinquante participants et participantes ont pris part à cet atelier.