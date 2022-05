Tchad : vers une concrétisation de l'intégration des 5000 jeunes dès le mois de juin

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNTJ) a annoncé ce 24 mai la tenue d'une rencontre autour du premier ministre sur la concrétisation de la promesse de recrutement des 5000 jeunes à la fonction publique.



La réunion a regroupé le ministre en charge de la fonction publique et les dirigeants du collectif et plateforme des lauréats des écoles professionnelles. Elle s'est soldée sur une note satisfaisante, indique le CNJT.



"Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, promet de s'investir afin que, dès les premiers jours du mois de juin, ce recrutement puisse se concrétiser", affirme Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT.



Fin mars denier, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a donné des instructions pour accélérer le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique.



Le recrutement aura lieu par voie de concours "dans des conditions irréprochables de transparence et de justice", avait indiqué le cabinet civil de la Présidence dans un courrier adressé au chef du gouvernement. Une commission doit être mise en place pour superviser l'accélération du processus de recrutement en tenant compte des besoins réels des différents départements ministériels.