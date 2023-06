Tchad : vers une connexion internet à l'Aéroport International de N’Djamena

L'Agence Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (ADETIC) a présenté un projet visant à fournir une connexion internet à l'Aéroport International Hassan Djamous de N’Djamena, informe le ministère de l’Aviation civile.



Lors d'une rencontre avec des représentants du Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, l'équipe de l'ADETIC a discuté des détails de cette initiative, qui vise à améliorer la communication des passagers.



Les participants ont salué cette initiative et le secrétaire général du ministère a annoncé la formation d'une équipe technique pour planifier l'installation des équipements.



Par la suite, les cadres de l'ADETIC ont également rencontré le chef de département pour échanger et le mettre au courant des développements.