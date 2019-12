TCHAD Tchad : vers une coopération avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation

15 Décembre 2019





Le Général Abdel Moneim Al-Taras, président de l'Organisation arabe d'industrialisation a reçu la semaine dernière au Caire, en Egypte, le ministre tchadien délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mahamat Abali Salah au Caire.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'ouverture de l'Egypte à l'Afrique et des directives du président Abdel Fattah El Sissi d'explorer de nouveaux horizons de coopération et d'intégration pour réaliser les espoirs et les aspirations du continent africain.



Au cours de la réunion, les aspects de la coopération entre les deux parties dans le domaine des diverses industries de défense et de sécurité, ainsi que les méthodes de leur renforcement ont été passés en revue.



L'Organisation arabe d'industrialisation bénéficie de capacités avancées pour répondre à des besoins du Tchad dans des projets de développement.



Le ministre tchadien a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l'Égypte en tant que pays leader sur le continent africain. Il a salué a renaissance du développement de l'Égypte et ses étapes sans précédent pour la transformation numérique.



Mahamat Abali Salah s'est félicité du rôle positif de l'Organisation arabe pour l'industrialisation et ses brillantes empreintes dans de nombreux projets de développement et stratégiques importants sur le continent africain. Il a expliqué que le Tchad souhaiterait mettre à profit l'industrialisation arabe pour participer à des projets de développement, en particulier dans les domaines des industries de la défense, des véhicules blindés, des communications, de l'électronique, de la transformation numérique, des énergies renouvelables, des usines de purification de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et d'autres domaines de développement.



Selon lui, une étude a déjà été ouverte en ce sens afin que le Tchad puisse profiter des produits de l'Organisation arabe pour l'industrialisation.



Le Général Abdel Moneim Al-Taras a souligné que l'Organisation arabe pour l'industrialisation met toutes ses capacités et son expertise technique et technologique au service du continent africain, soulignant la nécessité de discuter de la participation aux projets de développement et de répondre aux besoins du Tchad.



Après les pourparlers conjoints, le chef de l'Organisation arabe pour l'industrialisation et le ministre tchadien en charge de la défense et de la Sécurité ont visité une exposition des produits de la défense et de l'autorité civile. Le ministre tchadien a salué les efforts pour approfondir l'industrialisation locale, indiquant qu'il espère que cette visite se traduira par une coopération technologique constructive et intégrée entre le Tchad et l'Egypte.





